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1 час назад

Лия Ахеджакова объяснила причину отмены спектакля в Санкт-Петербурге

Lenta.ru

Актриса Лия Ахеджакова объяснила причину, по которой спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием отменили в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Лия Ахеджакова объяснила причину отмены спектакля в Санкт-Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Так, представители ДК «Выборгский», где должно было состояться выступление Ахеджаковой, сообщили, что этот день в здании будут проводиться работы.

«&quo"Ленэнерго" прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», — заявила она, отметив, что с цензурой отмена спектакля не связана.

На сайте дворца культуры при этом сказано, что выступление не отменили, а перенесли на неопределенную дату.

Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,Россети Ленэнерго,
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