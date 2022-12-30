Лия Ахеджакова объяснила причину отмены спектакля в Санкт-Петербурге

«&quo"Ленэнерго" прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», — заявила она, отметив, что с цензурой отмена спектакля не связана.