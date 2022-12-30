Богомолов похвастался финансовыми успехами своего театра

Театральный режиссер Константин Богомолов в своих соцсетях подвел итоги года. Как сообщает Teleprogramma.pro, он похвастался не только творческими, но и финансовыми успехами своего Театра на Бронной.

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Как отметил супруг журналистки Ксении Собчак, в уходящем году были различные премьеры и съемки сериала. Однако Богомолов особенно гордится, что находящийся под его руководством театр смог стать одним из главных драматических театров страны.

Вместе с тем радуют Богомолова успехи не только на творческом поприще. Он особенно отметил достижения театра в финансовой сфере — так, в этом году, все сотрудники получили 13-ю зарплату.

«Театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты», — заявил Богомолов.