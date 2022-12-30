В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
22 минуты назад

Популярный комик ответил на вопрос об отъезде из России

Lenta.ru

Популярный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев ответил в Telegram на вопрос подписчика об отъезде из России. Он рассказал, что иногда бывает в других странах в отпуске, но не планирует эмигрировать.

Популярный комик ответил на вопрос об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия — это же моя страна, я в ней живу. Разные есть периоды, разные есть ситуации. Сейчас непростая ситуация», — сказал Соболев в ответ на вопрос поклонника об эмиграции.

Комик добавил, что многие его знакомые остаются в России. При этом Соболев заявил, что периодически ездит на отдых за рубеж. По словам экс-резидента Comedy Club, сейчас он находится в Таиланде.

«Буквально недавно был в Турции, до этого был в Чехии, до этого был в Испании», — уточнил он.

Ранее Соболев раскрыл отношение к россиянам, которые эмигрировали из страны. Он заявил, что не согласен с резкой критикой сограждан. Комик обратил внимание на то, что люди могут по разным причинам пытаться найти себе другое место жительства.

Шоу-бизнес,Илья Соболев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители