Популярный комик ответил на вопрос об отъезде из России

Популярный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев ответил в Telegram на вопрос подписчика об отъезде из России. Он рассказал, что иногда бывает в других странах в отпуске, но не планирует эмигрировать.

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«Россия — это же моя страна, я в ней живу. Разные есть периоды, разные есть ситуации. Сейчас непростая ситуация», — сказал Соболев в ответ на вопрос поклонника об эмиграции.

Комик добавил, что многие его знакомые остаются в России. При этом Соболев заявил, что периодически ездит на отдых за рубеж. По словам экс-резидента Comedy Club, сейчас он находится в Таиланде.

«Буквально недавно был в Турции, до этого был в Чехии, до этого был в Испании», — уточнил он.