Бузова рассказала, как ее огорчали бывшие возлюбленные

Певица Ольга Бузова рассказала, как ее огорчали экс-бойфренды. Она написала в Instagram, что все еще надеется встретить настоящую любовь, в то время как бывшие возлюбленные лишь пользовались ее достатком и популярностью.
По словам артистки, победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев оказался альфонсом. При этом сама Бузова испытывала к нему настоящие романтические чувства.
"Я влюбилась, но он оказался реальным мерзавцем, который просто хотел получить от меня денег! Хотел разводить… но спасибо СМИ, которые вывели его на чистую воду", — поделилась она.
Говоря о романе с блогером Давой (Давидом Манукяном), певица отметила, что он "преследовал другие цели":
"Я по-настоящему полюбила. Так верила в нас, что готова была на все, чтобы получилось", — призналась Бузова.
Ранее Бузова обняла кролика и поздравила фанатов с Новым годом.