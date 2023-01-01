В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
22 минуты назад

Ольга Бузова рассказала, как ее огорчали бывшие возлюбленные

Газета.Ruиещё 2

Певица Ольга Бузова рассказала, как ее огорчали экс-бойфренды. Она написала в Instagram, что все еще надеется встретить настоящую любовь, в то время как бывшие возлюбленные лишь пользовались ее достатком и популярностью.

Бузова рассказала, как ее огорчали бывшие возлюбленные
Фото: Пресс-служба ТНТПресс-служба ТНТ

По словам артистки, победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев оказался альфонсом. При этом сама Бузова испытывала к нему настоящие романтические чувства.

"Я влюбилась, но он оказался реальным мерзавцем, который просто хотел получить от меня денег! Хотел разводить… но спасибо СМИ, которые вывели его на чистую воду", — поделилась она.

Говоря о романе с блогером Давой (Давидом Манукяном), певица отметила, что он "преследовал другие цели":

"Я по-настоящему полюбила. Так верила в нас, что готова была на все, чтобы получилось", — призналась Бузова.

Ранее Бузова обняла кролика и поздравила фанатов с Новым годом.

Шоу-бизнес,Новогодняя ночь,Давид Манукян,Денис Лебедев,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители