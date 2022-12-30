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17 минут назад

Глюкоза подарила дочери часы Rolex за более чем миллион рублей

Никита Бородкин

Российская поп-певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, показала в соцсетях реакцию своих детей на дорогие новогодние подарки. Как сообщает «Лента.ру», ее 15-летняя дочь Лидия получила от мамы часы Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом, стоимость которых превышает 1 млн рублей.

Глюкоза подарила дочери подарок за миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

11-летняя Вера получила от Ионовой дизайнерскую сумку черно-белого цвета — бренд и ее цена не раскрывается.

«Довольный человек №1 и счастливый человек номер №2», — подписала публикацию Глюкоза.

Напомним, что ранее 36-летняя Ионова опубликовала в соцсетях кадры со съемки в откровенном образе. Она предстала перед камерой в распахнутом пальто и нижнем белье. Поклонники не оценили публикацию и стали критиковать певицу за излишнюю откровенность, назвав получившиеся фотографии не слишком красивыми.

Шоу-бизнес,Наталья Ионова,
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