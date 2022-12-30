Глюкоза подарила дочери подарок за миллион рублей

Российская поп-певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, показала в соцсетях реакцию своих детей на дорогие новогодние подарки. Как сообщает «Лента.ру», ее 15-летняя дочь Лидия получила от мамы часы Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом, стоимость которых превышает 1 млн рублей.

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11-летняя Вера получила от Ионовой дизайнерскую сумку черно-белого цвета — бренд и ее цена не раскрывается.

«Довольный человек №1 и счастливый человек номер №2», — подписала публикацию Глюкоза.