Самбурская улетела из России

Актриса Настасья Самбурская вместе со своей вместе со своей подругой и коллегой Натальей Рудовой улетели из России . Как сообщает «Мослента», ближайшее время девушки проведут в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Теперь я поняла, почему все телки в Дубай летают. Я только из самолета шаг сделала на дубайскую землю, а уже вон что началось», — написала Самбурская в соцсетях, добавив несколько фото и видео с побережья Персидского залива.

Оказавшись в гостинице, актрисы узнали, что взяли с собой по три рубашки одинаковых цветов — белого, розового и салатового. Самбурская решила рассказать об этом, чтобы никто из их подписчиков не подумал, что она носит с Рудовой одни и те же вещи.