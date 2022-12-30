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14 минут назад

Паулина Андреева заявила, что не хочет "тратить жизнь" на фото с поклонниками

Газета.Ru

Актриса Паулина Андреева заявила в беседе с РБК, что не фотографируется с каждым желающим на улице.

Паулина Андреева рассказала, почему не делает фото с поклонниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андреева объяснила, что «праздное фотографирование на улице» — не для нее. Артистка рассказала, что «не видит смысл» своего присутствия в чужих телефонах, поэтому не хочет «тратить на это свою жизнь». Она пояснила, что лучше потратит его на разговор с фанатом, которого повстречала. Актриса уточнила, что никогда не откажет в совместном снимке с ребенком. Более того, она скорее сама предложит малышу сфотографироваться, если тот стесняется.

Андреева отметила, что фотографируется только после спектаклей или на гастролях.

«Если они стоят около служебного входа и ждут тебя, чтобы сфотографироваться, и они только что были три часа на спектакле, безусловно, я не откажу им в этом», — поделилась артистка.

Шоу-бизнес,Паулина Андреева,
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