Паулина Андреева рассказала, почему не делает фото с поклонниками

Андреева объяснила, что «праздное фотографирование на улице» — не для нее. Артистка рассказала, что «не видит смысл» своего присутствия в чужих телефонах, поэтому не хочет «тратить на это свою жизнь». Она пояснила, что лучше потратит его на разговор с фанатом, которого повстречала. Актриса уточнила, что никогда не откажет в совместном снимке с ребенком. Более того, она скорее сама предложит малышу сфотографироваться, если тот стесняется.