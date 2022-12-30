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47 минут назад

В Италии отменили концерты Полунина

Елена Прошина

Итальянский театр «Арчимбольди» отменил два выступления российского танцора Сергея Полунина. Об этом пишет «Лента.ру».

В Италии отменили концерты Полунина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет не о решении в сфере культуры, а о политической и моральной ответственности: в обстановке напряженности, среди угроз нам трудно отстаивать наш художественный выбор», — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

По словам директора театра Джанмарио Лонгони, выступления отменили по согласию с артистами. Он добавил, что сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. При этом он не исключил, что эта атмосфера изменилась навсегда.

Выступления Полунина должны были состояться 28 и 29 января 2023 года в постановке балета «Распутин». До этого концерты танцора откладывались пять раз из-за ограничений, связанных с коронавирусом и из-за травмы артиста.

Ранее театр «Арчимбольди» уже хотел отменить выступления Полунина. Это было связано с поступающими в адрес администрации театра угроз.

Шоу-бизнес,Сергей Полунин,
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