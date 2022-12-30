В Италии отменили концерты Полунина

Итальянский театр «Арчимбольди» отменил два выступления российского танцора Сергея Полунина. Об этом пишет «Лента.ру».

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«Речь идет не о решении в сфере культуры, а о политической и моральной ответственности: в обстановке напряженности, среди угроз нам трудно отстаивать наш художественный выбор», — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

По словам директора театра Джанмарио Лонгони, выступления отменили по согласию с артистами. Он добавил, что сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. При этом он не исключил, что эта атмосфера изменилась навсегда.

Выступления Полунина должны были состояться 28 и 29 января 2023 года в постановке балета «Распутин». До этого концерты танцора откладывались пять раз из-за ограничений, связанных с коронавирусом и из-за травмы артиста.