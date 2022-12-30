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1 час назад

Ольга Бузова раскрыла свое главное новогоднее желание

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Свое главное новогоднее желание раскрыла на премьере фильма «СамоИрония судьбы!» российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова. Звезду процитировало издание Ura.ru.

Ольга Бузова раскрыла свое главное новогоднее желание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми. Но и своим мужчиной», — заявила артистка, сыгравшая в ремейке кинокартины режиссера Эльдара Рязанова роль Гали.

Своим поклонникам звезда порекомендовала в новом году «включить мозг» и «включать Бузову».

Ранее телеведущая развеяла миф о получении ролей «через постель». «Ни одну роль в своей жизни я не получила через постель. Все роли достались благодаря исключительно моему таланту», — заявила Бузова.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Эльдар Рязанов,
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