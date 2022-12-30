Ольга Бузова раскрыла свое главное новогоднее желание

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми. Но и своим мужчиной», — заявила артистка, сыгравшая в ремейке кинокартины режиссера Эльдара Рязанова роль Гали.