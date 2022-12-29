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11 минут назад

Собчак предложила присмотреться к Деду Морозу

News.ru

Журналистка Ксения Собчак призвала российские власти присмотреться к Деду Морозу и оценить, насколько положительным является данный сказочный персонаж. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале «Кровавая барыня» после того, как стало известно о запрете в России продаж игрушек «Хагги Вагги». По мнению Собчак, исконный образ новогоднего символа далек от положительного идеала.

Собчак предложила присмотреться к Деду Морозу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хагги Вагги» снимаются с продажи в России. По мнению чиновников, <...> игрушки не только зачастую низкого качества и опасны для здоровья детей, но и изображают отрицательных персонажей, вредят детской психике, — написала журналистка.

Собчак отметила, что хотя существует мнение, будто бы отрицательные персонажи вредны для детей, это не мешает активно тиражировать в российской поп-культуре образ Деда Мороза, который исконно вовсе не являлся положительным героем.

Дед Мороз — языческое божество, персонификация зимнего холода. Изначально он не был ни добрым дедушкой, ни дарителем подарков. Наоборот, мог заморозить в лесу до смерти. Что, собственно, он и сделал со Снегурочкой. По одной из версий, его спутница — это принесенная в жертву Морозу юная девушка, которая замёрзла насмерть, — подчеркнула Собчак.

Ранее стало известно, что игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России после того, как в них были обнаружены опасные химические вещества. По данным Роскачества, у 89% исследованных игрушек было превышение содержания фенола. Кроме того, большинство игрушек, как оказалось, реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия. Как сообщили СМИ, ведущие онлайн-ретейлеры уже исключили «Хагги Вагги» из своего ассортимента.

Хагги Вагги — персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в октябре 2021 года. Вскоре после выхода игры Хагги Вагги превратился в популярный мем, а игрушки с этим персонажем стали очень популярными.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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