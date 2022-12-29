Фигуристка Медведева назвала смысл своей жизни

«Меня часто спрашивают, в чем смысл жизни, думая, что нет ответа на этот вопрос. Действительно, ответ у всех разный, но у меня один единственный – это любовь. Любовь должна быть повсюду – любовь к своему делу, к животным, к семье, к фигурному катанию, к конфетам. Любовь повсюду. Если мы не живем и не окружаем себя этим чувством, жизнь проходит впустую, поэтому любите и будьте любимы», – рассказала 23-летняя фигуристка.