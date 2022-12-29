Фигуристка Медведева назвала смысл своей жизни

Серебряный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что смыслом своей жизни считает любовь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Меня часто спрашивают, в чем смысл жизни, думая, что нет ответа на этот вопрос. Действительно, ответ у всех разный, но у меня один единственный – это любовь. Любовь должна быть повсюду – любовь к своему делу, к животным, к семье, к фигурному катанию, к конфетам. Любовь повсюду. Если мы не живем и не окружаем себя этим чувством, жизнь проходит впустую, поэтому любите и будьте любимы», – рассказала 23-летняя фигуристка.
Также Медведева пожелала всем в новом году «очень много любви».
Ранее Медведева рассказала, что достигла в фигурном катании почти всех целей, которые она перед собой ставила.
«Я выиграла почти все, что хотела, выбрала свой путь с точки зрения здоровья, наверное, у меня сейчас есть возможность реализовать себя творчески», – заявила она.