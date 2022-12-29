Киркоров рассекретил главный завет Пугачевой: «Не могу забыть»

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что не может забыть главные слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой.
По словам Киркорова, наставления Аллы Пугачевой многое значат для него, но один из ее заветов он проносит через всю свою жизнь и с удовольствием делится им с другими. Пара развелась еще в 2005 году, однако артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения.
«Я хорошую школу прошел в отношениях с Аллой Борисовной. Она мне в свое время давала много советов, наставлений, но слова я запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», – поделился король поп-музыки.
Главным заветом было следующее: денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным, передает «Московский комсомолец».
Ранее Филипп Киркоров признался, что впервые увидел Примадонну на Новый год в 1976 или 1977 году. Алла Пугачева тогда выступала с песней «Арлекино», сообщает «Федеральное агентство новостей».