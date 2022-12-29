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45 минут назад

Киркоров рассекретил главный завет Пугачевой: «Не могу забыть»

РИА "ФедералПресс"

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что не может забыть главные слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой.

Киркоров рассекретил главный завет Пугачевой: «Не могу забыть»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Киркорова, наставления Аллы Пугачевой многое значат для него, но один из ее заветов он проносит через всю свою жизнь и с удовольствием делится им с другими. Пара развелась еще в 2005 году, однако артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения.

«Я хорошую школу прошел в отношениях с Аллой Борисовной. Она мне в свое время давала много советов, наставлений, но слова я запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», – поделился король поп-музыки.

Главным заветом было следующее: денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным, передает «Московский комсомолец».

Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Ранее Филипп Киркоров признался, что впервые увидел Примадонну на Новый год в 1976 или 1977 году. Алла Пугачева тогда выступала с песней «Арлекино», сообщает «Федеральное агентство новостей».

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