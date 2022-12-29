Киркоров рассекретил главный завет Пугачевой: «Не могу забыть»

По словам Киркорова, наставления Аллы Пугачевой многое значат для него, но один из ее заветов он проносит через всю свою жизнь и с удовольствием делится им с другими. Пара развелась еще в 2005 году, однако артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения.