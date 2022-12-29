Самойлова пожаловалась на просьбы детей о дорогих подарках

Грядущий год семейство Оксаны Самойловой и Джигана в полном составе встретит в Дубае. Что ж, запросам подросших деток нужно соответствовать! Более того, звездные ребятишки больше не просят у Деда Мороза игрушки и отдают предпочтения подаркам подороже. И поэтому накануне Оксана Самойлова вместе с мамой отправилась в бутик Dior.

Фото: Super.ru Super.ru

«Я на самом деле очень боялась этого момента», — призналась блогерша подписчикам в Инстаграме (запрещен в РФ).

Кто из четырех детей запросил у Деда Мороза брендовую вещь, Оксана не сообщила. Известно, что это точно не восьмилетняя Лея — желания девочки ее возрасту пока соответствуют. Звездная дочь увлекается аниме, поэтому будет рада атрибутике, связанной с любимыми мультфильмами.

Оксана успешно справилась с задачей и за один заход приобрела подарки всем членам семьи.

«Мы реально купили просто все подарочки, причем такие обалденные!» — сообщила она.