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13 минут назад

Оксана Самойлова пожаловалась на просьбы детей о дорогих подарках на Новый год

Super.ru

Грядущий год семейство Оксаны Самойловой и Джигана в полном составе встретит в Дубае. Что ж, запросам подросших деток нужно соответствовать! Более того, звездные ребятишки больше не просят у Деда Мороза игрушки и отдают предпочтения подаркам подороже. И поэтому накануне Оксана Самойлова вместе с мамой отправилась в бутик Dior.

Самойлова пожаловалась на просьбы детей о дорогих подарках
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я на самом деле очень боялась этого момента», — призналась блогерша подписчикам в Инстаграме (запрещен в РФ).

Кто из четырех детей запросил у Деда Мороза брендовую вещь, Оксана не сообщила. Известно, что это точно не восьмилетняя Лея — желания девочки ее возрасту пока соответствуют. Звездная дочь увлекается аниме, поэтому будет рада атрибутике, связанной с любимыми мультфильмами.

Оксана успешно справилась с задачей и за один заход приобрела подарки всем членам семьи.

«Мы реально купили просто все подарочки, причем такие обалденные!» — сообщила она.

Что ж, ждем распаковку в личном блоге звезды!

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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