Орлова возмутилась слухами о выкидыше

Певица Ольга Орлова возмутилась распространяющимися слухами о своём выкидыше и назвала авторов таких новостей «придурками». Об этом сообщает «Газета.ру».
«Пока такие придурки будут безнаказанно клепать эти говностатьи — всему, что люди читают в подобных пабликах, верить нельзя», – написала Орлова в своих социальных сетях.
Певица также показала статью о том, что она якобы потеряла ребенка. Журналистов, которые распространяют такие слухи, Орлова назвала «дном» и заявила, что считает необходимым ввести уголовную ответственность за клевету. Кроме того, она ждёт публичных извинений от авторов издания, которое написало про выкидыш.
Ранее беременную Ольгу Орлову обвинили в разгульном образе жизни.