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23 минуты назад

Орлова возмутилась слухами о выкидыше

Елена Прошина

Певица Ольга Орлова возмутилась распространяющимися слухами о своём выкидыше и назвала авторов таких новостей «придурками». Об этом сообщает «Газета.ру».

Орлова возмутилась слухами о выкидыше
Фото: соцсетисоцсети

«Пока такие придурки будут безнаказанно клепать эти говностатьи — всему, что люди читают в подобных пабликах, верить нельзя», – написала Орлова в своих социальных сетях.

Певица также показала статью о том, что она якобы потеряла ребенка. Журналистов, которые распространяют такие слухи, Орлова назвала «дном» и заявила, что считает необходимым ввести уголовную ответственность за клевету. Кроме того, она ждёт публичных извинений от авторов издания, которое написало про выкидыш.

Ранее беременную Ольгу Орлову обвинили в разгульном образе жизни.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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