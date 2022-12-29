Орлова возмутилась слухами о выкидыше

«Пока такие придурки будут безнаказанно клепать эти говностатьи — всему, что люди читают в подобных пабликах, верить нельзя», – написала Орлова в своих социальных сетях.

Певица также показала статью о том, что она якобы потеряла ребенка. Журналистов, которые распространяют такие слухи, Орлова назвала «дном» и заявила, что считает необходимым ввести уголовную ответственность за клевету. Кроме того, она ждёт публичных извинений от авторов издания, которое написало про выкидыш.