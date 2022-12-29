«Сдавала бутылки»: Лолита рассказала о финансовых трудностях

Певица Лолита Милявская призналась, что сдавала бутылки из-за финансовых трудностей. В интервью с «Дни.ру» знаменитость рассказала, что в тяжелые времена ей приходилось копить деньги на съемку, студию, наряды и прочие необходимые для ее карьеры вещи.

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«Не было иного выхода. Копейки, что лежали в кармане, надо было разложить на еду, на поездку в метро. Не брезговала сдавать бутылки — тогда за них давали деньги. И это было спасение», — рассказала Лолита.

Певица отметила, что ей приходилось экономить и однажды на Новый год на ее праздничном столе был только салат «Оливье» и докторская колбаса. Однако Милявская отметила, что работа — «это то, на что жалеть нельзя».

«Я могу пожалеть на шмотки, но не на работу — там должно быть все лучшее», — резюмировала знаменитость.