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18 минут назад

Бузова рассказала о своем отношении к уехавшим из России звездам

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова выразила мнение о знаменитостях, уехавших из России за последние месяцы. В беседе с «Вечерней Москвой» она призналась, что не смогла бы поступить также.

Бузова рассказала о своем отношении к уехавшим из России звездам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам звезды, она не собирается покидать Россию по примеру других артистов. Она призналась, что Москва сделала ее счастливой.

«Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ — тоже 18. Москва сделала меня счастливой», — сказала Ольга.

По ее словам, она планирует и дальше жить и реализовывать свою творческую деятельность в России. Певица призналась, что искренне любит свою родную страну и профессию. По ее словам, она нужна своим фанатам и покидать пределы страны не собирается.

Напомним, не так давно Ольга отпраздновала новоселье в квартире, где она последние несколько лет делала ремонт. 200-метровая квартира расположена на Мосфильмовской улице. Ее стоимость оценивается в 120 млн рублей, а на ремонт в неоклассическом стиле ушло еще не меньше 80 млн.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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