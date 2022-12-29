Раскрыта стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году

Хоть герцогиня Сассекская всячески отделяет себя от монаршей семьи, избавляться от королевских замашек она вовсе не собирается. Издание Daily Mail посчитало, что в этом году любительница брендов и драгоценностей потратила огромную сумму на свой гардероб. Чтобы одеться с иголочки, Меган понадобилось почти 80 тысяч фунтов, а это около 7 миллионов рублей. При этом самой дорогой покупкой Маркл стал комбинезон бренда Khaite за 620 фунтов (53 тысячи рублей), который она надевала вместе с колье ювелирного дома Cartier стоимостью 12 тысяч фунтов (миллион рублей).

По информации издания, потраченные на одежду миллионы в 2022-м на 20 тысяч фунтов превысили аналогичные траты Маркл в прошлом году. Что ж, после сногсшибательного успеха документального сериала про Меган и принца Гарри думаем, что герцогиня приумножит эту сумму с легкостью. При этом возникает логичный вопрос: кто же спонсирует постоянный рост гардероба Маркл? Ведь известно, что после разрыва с королевской семьей герцог и герцогиня Сассекские заявили о своей финансовой независимости.