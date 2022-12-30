Бузова высказалась об отъезде из России

О вероятности отъезда из России в разговоре с «Вечерней Москвой» высказалась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она подчеркнула, что не планирует эмиграцию.

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Артистка заявила, что не собирается покидать свою страну.

«Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда», — заявила она.

Певица также рассказала, что переехала в Москву в 18 лет и этот город сделал ее счастливой.

«Здесь я люблю, творю, живу. Я — русская, я люблю Россию. Люблю свою профессию, своих людей. Я нужна здесь», — призналась Бузова.