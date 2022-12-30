В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Бузова высказалась об отъезде из России

Мослентаиещё 1

О вероятности отъезда из России в разговоре с «Вечерней Москвой» высказалась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она подчеркнула, что не планирует эмиграцию.

Бузова высказалась об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

Артистка заявила, что не собирается покидать свою страну.

«Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда», — заявила она.

Певица также рассказала, что переехала в Москву в 18 лет и этот город сделал ее счастливой.

«Здесь я люблю, творю, живу. Я — русская, я люблю Россию. Люблю свою профессию, своих людей. Я нужна здесь», — призналась Бузова.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк назвала причину переезда из России.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Ольга Бузова,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители