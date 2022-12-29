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1 час назад

Рэпер Theophilus London пропал без вести

Газета.Ruиещё 1

Близкие рэп-исполнителя Theophilus London заявили, что он пропал без вести. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Рэпер Theophilus London пропал без вести
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно заявлению семьи музыканта в полицейское управление Лос-Анджелеса, они ничего не слышали о нем с июля. «Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — написал отец Лондона в соцсетях.

«В течение последних нескольких недель друзья и семья артиста работали вместе, чтобы установить его местонахождение. Последний раз, когда с ним кто-то разговаривал, по сообщениям, датируется июлем 2022 года в Лос-Анджелесе», — говорится в документах.

Theophilus London выпустил три студийных альбома, последним из которых стал «Bebey» 2020 года. Его альбом «Vibes» 2014 года был поддержан Warner Bros. Музыканта продюсирует Канье Уэст.

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