Рэпер Theophilus London пропал без вести

Согласно заявлению семьи музыканта в полицейское управление Лос-Анджелеса, они ничего не слышали о нем с июля. «Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — написал отец Лондона в соцсетях.