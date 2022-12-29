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11 минут назад

Филипп Киркоров рассказал о романе с певицей Азизой

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с певицей Азизой. Его слова цитирует Prozvezd.info.

Киркоров рассказал о романе с Азизой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторое время в сети распространялись слухи о том, что у звезд был роман.

«Мы с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты», — признался артист.

Киркоров добавил, что певица все время «куда-то уплывала» от него.

Исполнитель заявил, что с Азизой его связывает крепкая дружба. Киркоров заявил, что певица может ему «позвонить в любое время суток».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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