Киркоров рассказал о романе с Азизой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с певицей Азизой. Его слова цитирует Prozvezd.info.

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Некоторое время в сети распространялись слухи о том, что у звезд был роман.

«Мы с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты», — признался артист.

Киркоров добавил, что певица все время «куда-то уплывала» от него.