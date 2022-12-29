В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Уехавшая из России Анна Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае

WomanHit.ruиещё 2

Наследница артистки покинула родину следом за мужем

Уехавшая из России Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае
Фото: соцсетисоцсети

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев находится в онкологическом центре Москвы. А в это время дочь артистки Анна Заворотнюк решила переехать в Дубай вместе с мужем — там молодому человеку предложили работу.

Анна призналась, что давно мечтала провести зиму в теплом климате. Однако все пошло не так, как планировала наследница актрисы. Заворотнюк надеялась, что сможет укрепить свой иммунитет в жаркой стране, но дочь звезды, наоборот, постоянно болеет.

«Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связанно. Но я жива… Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом — что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала в личном блоге Анна.

Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители