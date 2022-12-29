Уехавшая из России Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае

Наследница артистки покинула родину следом за мужем
Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев находится в онкологическом центре Москвы. А в это время дочь артистки Анна Заворотнюк решила переехать в Дубай вместе с мужем — там молодому человеку предложили работу.
Анна призналась, что давно мечтала провести зиму в теплом климате. Однако все пошло не так, как планировала наследница актрисы. Заворотнюк надеялась, что сможет укрепить свой иммунитет в жаркой стране, но дочь звезды, наоборот, постоянно болеет.
«Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связанно. Но я жива… Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом — что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала в личном блоге Анна.