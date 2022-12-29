Уехавшая из России Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае

«Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связанно. Но я жива… Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом — что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала в личном блоге Анна.