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27 минут назад

Сукачев рассказал о буднях Ефремова в колонии

Елена Прошина

Музыкант Гарик Сукачев рассказал, как свое время в колонии проводит актер Михаил Ефремов. По его словам, артист участвует в конкурсах среди заключенных и занят театральными инсталляциями. Об этом пишет газета «Известия».

Сукачев рассказал о буднях Ефремова в колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну как может быть жизнь за решеткой? Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная», — поделился Сукачев.

Он пояснил, что Ефремов успел победить в нескольких конкурсах среди заключенных, снял короткометражный фильм «Евангелие от Федора», а в данный момент занят театральными инсталляциями. Сукачев упомянул, что в последний раз навещал артиста в колонии летом, Ефремов продемонстрировал ему свои работы в области кино и поделился планами на другие произведения.

Музыкант также рассказал, что у него нет возможности звонить актеру, писать письма он не хочет, так как это слишком «интимное дело», а любые поступающие в колонию сообщения сперва проверяются охраной. Друзья Ефремова рассчитывают на пересмотр его дела. Сукачев отметил, что заключенные в целом хорошо относятся к актеру, и это внушает «оптимизм».

Он поделился с изданием планами узнать, бросил ли Ефремов свои вредные привычки. Музыкант считает, что подобные перемены в жизни сильно меняют людей.

В конце марта 2022 года в суд поступила жалоба адвоката Михаила Ефремова о снижении срока тюремного заключения. Защитник артиста Петр Хархорин настаивает, что срок в 7,5 года «чрезмерный».

Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,Гарик Сукачев,
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