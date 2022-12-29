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11 минут назад

Собчак появилась на дне рождения подруги в платье с глубоким вырезом

Слово и Дело

Журналистка Ксения Собчак появилась на празднике в честь дня рождения Виктории Шеляговой. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в ее социальных сетях, пишет издание «7Дней».

Собчак появилась на празднике в честь дня рождения подруги
Фото: слово и делослово и дело

На мероприятие артистка пришла без сопровождения супруга Константина Богомолова. Однако к выбору вечернего платья она подошла с пристрастием и нашла, чем поразить собравшихся людей. Артистка предстала в черном платье с декольте и вырезом на спине.

Такой выбор в одежде обнажил все недостатки фигуры Собчак. Судя по снимкам, ведущая сильно похудела, из-за чего начали выпирать ребра и «пропала» грудь.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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