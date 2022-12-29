Собчак появилась на празднике в честь дня рождения подруги

Журналистка Ксения Собчак появилась на празднике в честь дня рождения Виктории Шеляговой. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в ее социальных сетях, пишет издание «7Дней».

Фото: слово и дело слово и дело

На мероприятие артистка пришла без сопровождения супруга Константина Богомолова. Однако к выбору вечернего платья она подошла с пристрастием и нашла, чем поразить собравшихся людей. Артистка предстала в черном платье с декольте и вырезом на спине.