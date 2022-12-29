Кети Топурия рассказала, где будет праздновать Новый год

Ни для кого не секрет, что Новый год всегда считался семейным праздником. В этот торжественный день принято собираться большой семьей за круглым столом, навещаться дедушек и бабушек и ближайших родственников, поздравляя всех с этим долгожданным праздником.
Однако многие знаменитости нередко работают в новогоднюю ночь на частных корпоративах, поскольку именно в этот промежуток времени на них самый большой спрос, а значит – и цена на их услуги выше.
Пандемия и события этого года заставили многих знаменитостей взглянуть на жизнь с новой стороны, и звезды расставили свои собственные приоритеты. Так, Кети Топурия призналась, что в этом году готова нарушить давнюю традицию, которой следовала много лет.
«В этот раз я впервые буду отмечать Новый год полноценно с семьей, поскольку только в этом году, впервые за 20 лет, я отказалась от работы 31 декабря… Естественно, на нашем новогоднем столе присутствуют традиционные грузинские блюда – гозинаки, сациви и многие другие. Еще обязательно хачапури, сделанные моей мамой. Для меня именно ее хачапури – это вкус детства, и ни один наш Новый год не обходится без них», - отметила Кети в беседе с «Телепрограммой».
Понятное дело, что Топурия решила впервые за долгое время провести время в кругу семьи и пошла на это ради детей.
Артистка планирует вместе со своими членами семьи загадать желание в новогоднюю ночь. Только Кети делает это несколько нестандартным образом.
«В детстве у меня была традиция – залезть под стол во время боя курантов и загадать там желание. Придерживаюсь этого до сих пор, и знаете, желания всегда исполняются», - призналась Топурия.