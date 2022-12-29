Кети Топурия рассказала, где будет праздновать Новый год

«В этот раз я впервые буду отмечать Новый год полноценно с семьей, поскольку только в этом году, впервые за 20 лет, я отказалась от работы 31 декабря… Естественно, на нашем новогоднем столе присутствуют традиционные грузинские блюда – гозинаки, сациви и многие другие. Еще обязательно хачапури, сделанные моей мамой. Для меня именно ее хачапури – это вкус детства, и ни один наш Новый год не обходится без них», - отметила Кети в беседе с «Телепрограммой».