Жена Петросяна заявила об отказе от новогоднего застолья

Об отказе от новогоднего застолья заявила жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что 31 декабря они с супругом планируют поужинать в районе 19:30.