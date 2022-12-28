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1 час назад

Жена Петросяна заявила об отказе от новогоднего застолья

Мослента

Об отказе от новогоднего застолья заявила жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что 31 декабря они с супругом планируют поужинать в районе 19:30.

Жена Петросяна заявила об отказе от новогоднего застолья
Фото: © Cобчак/Telegram© Cобчак/Telegram

«У нас не бывает новогоднего стола. Под бой курантов и шампанское идут конфеты и мандарины. Не понимаю я этой истории — есть ночью», — ответила Брухунова на вопрос подписчика.

Ранее причину отказаться от горячих закусок на новогоднем столе назвал популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. Он рекомендовал сделать выбор в пользу пяти-шести разных холодных блюд, так как теплая еда остынет во время длительного застолья.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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