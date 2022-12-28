Иван Охлобыстин стал дедушкой

Актер Иван Охлобыстин сообщил в социальных сетях, что впервые стал дедушкой.
Охлобыстин заявил, что теперь «вообще ничего не боится». Дочь актера Анфиса родила сына. Мальчика назвали Антоний. Артист отметил, что внук родился в «бесконечно важном и бесконечно сложном» году.
«Антоний, внук мой возлюбленный! Годы мои на исходе и не ведаю я часа, когда Господь милосердный призовет меня к себе. Ведаю, что этот час наступит раньше, чем прежде и оттого тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течение всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», — заявил Охлобыстин.
Анфиса замужем за молодым человеком по имени Дмитрий. Пара вместе работает в рязанском отделении партии Захара Прилепина. Они занимаются экологическими проблемами и восстановлением старинных домов.
Ранее Охлобыстин заявил, что хочет возвращения Михаила Ефремова на сцену.