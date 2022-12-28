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42 минуты назад

Иван Охлобыстин стал дедушкой

Газета.Ruиещё 1

Актер Иван Охлобыстин сообщил в социальных сетях, что впервые стал дедушкой.

Иван Охлобыстин стал дедушкой
Фото: Пресс-служба ТНТПресс-служба ТНТ

Охлобыстин заявил, что теперь «вообще ничего не боится». Дочь актера Анфиса родила сына. Мальчика назвали Антоний. Артист отметил, что внук родился в «бесконечно важном и бесконечно сложном» году.

«Антоний, внук мой возлюбленный! Годы мои на исходе и не ведаю я часа, когда Господь милосердный призовет меня к себе. Ведаю, что этот час наступит раньше, чем прежде и оттого тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течение всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», — заявил Охлобыстин.

Анфиса замужем за молодым человеком по имени Дмитрий. Пара вместе работает в рязанском отделении партии Захара Прилепина. Они занимаются экологическими проблемами и восстановлением старинных домов.

Ранее Охлобыстин заявил, что хочет возвращения Михаила Ефремова на сцену.

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