Бузова рассказала о своем отношении к покинувшим страну артистам

Певица Ольга Бузова не планирует покидать Россию по примеру других артистов, так как столица сделала ее счастливой. Об этом актриса поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: Youtube / ШАСТУН Youtube / ШАСТУН

— Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ — тоже 18. Москва сделала меня счастливой, — сказала певица.

Собеседница «ВМ» добавила, что в России она и живет, и реализует всю свою творческую деятельность. Певица призналась, что искренне любит свою родную страну и профессию. В связи с этим она нужна своим фанатам и покидать пределы государства не намерена.