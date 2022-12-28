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8 минут назад

Бузова рассказала о своем отношении к покинувшим страну артистам

Вечерняя Москваиещё 2

Певица Ольга Бузова не планирует покидать Россию по примеру других артистов, так как столица сделала ее счастливой. Об этом актриса поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

Бузова рассказала о своем отношении к покинувшим страну артистам
Фото: Youtube / ШАСТУНYoutube / ШАСТУН

— Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ — тоже 18. Москва сделала меня счастливой, — сказала певица.

Собеседница «ВМ» добавила, что в России она и живет, и реализует всю свою творческую деятельность. Певица призналась, что искренне любит свою родную страну и профессию. В связи с этим она нужна своим фанатам и покидать пределы государства не намерена.

Также Ольга Бузова рассказала «Вечерней Москве», что она очень любит праздновать Новый год. В ее планах на предстоящий праздник стоит концерт в ресторане, после чего она сразу же поедет обратно к себе домой, где исполнит давнюю традицию — под бой курантов напишет на бумаге свои желания. После составления списка певица поджигает его и бросает в шампанское.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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