Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

Певец Сергей Минаев рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», как его жену проиграли в карты в 90-х.
По словам Минаева и его супруги Алены, после одного из концертов женщину попросили «убрать». Мальчик, который передал сообщения, заявил, что жену артиста проиграли в карты. Супруга уточнила, что данная ситуация грозила ей смертью.
«Когда бандиты играют в карты, проигравший должен убить человека», — объяснила жена певца. Она рассказала, как ее наряжали в шкуры и мужскую одежду, чтобы убежать от преступников. Минаев признался, что всю ночь спал с ножом на случай непредвиденных ситуаций.
Певец отметил, что сейчас не держит обиды на бандитов.
«Не было никакого ада. Это была потрясающая молодость, это была любимая страна, любимый зритель, и то, что эти бандюганы чертовы... Никаких обид нет. Они, конечно, крови попили — но они кто, эти люди, которые так себя проявляли? Это часть моей страны, в которой я живу», — заявил Минаев.
Ранее Наташа Королева рассказала, как выступала в 90-е перед бандитами.