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1 час назад

Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

Газета.Ru

Певец Сергей Минаев рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», как его жену проиграли в карты в 90-х.

Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты
Фото: ТАССТАСС

По словам Минаева и его супруги Алены, после одного из концертов женщину попросили «убрать». Мальчик, который передал сообщения, заявил, что жену артиста проиграли в карты. Супруга уточнила, что данная ситуация грозила ей смертью.

«Когда бандиты играют в карты, проигравший должен убить человека», — объяснила жена певца. Она рассказала, как ее наряжали в шкуры и мужскую одежду, чтобы убежать от преступников. Минаев признался, что всю ночь спал с ножом на случай непредвиденных ситуаций.

Певец отметил, что сейчас не держит обиды на бандитов.

«Не было никакого ада. Это была потрясающая молодость, это была любимая страна, любимый зритель, и то, что эти бандюганы чертовы... Никаких обид нет. Они, конечно, крови попили — но они кто, эти люди, которые так себя проявляли? Это часть моей страны, в которой я живу», — заявил Минаев.

Ранее Наташа Королева рассказала, как выступала в 90-е перед бандитами.

Шоу-бизнес,Сергей Минаев,Наташа Королева,
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