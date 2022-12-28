Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

«Не было никакого ада. Это была потрясающая молодость, это была любимая страна, любимый зритель, и то, что эти бандюганы чертовы... Никаких обид нет. Они, конечно, крови попили — но они кто, эти люди, которые так себя проявляли? Это часть моей страны, в которой я живу», — заявил Минаев.