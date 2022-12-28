Собчак объяснила, почему до сих пор не покинула Россию

Недавно Собчак провела онлайн-экскурсию по своему новому особняку в поселке «Горки-8». По самым скромным подсчетам строительство недвижимости обошлось ей в 300 млн рублей. Журналистка призналась, что не уезжает из страны именно из-за нового жилища, которое дорого ей обошлось.

«Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», — заявила Собчак во время видео-экскурсии на YouTube.

Однако проблем с переездом у Собчак нет, так как еще осенью этого года она получила израильский паспорт, поэтому в любой момент может уехать из страны. Кроме того, телеведущая приобрела недвижимость в Дубае за 60 миллионов рублей.