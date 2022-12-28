Стас Ярушин сравнил певца SHAMAN с "современным "Любэ"

Актер Стас Ярушин в интервью Лауре Джугелии назвал певца SHAMAN «крутым парнем» и современной версией группы «Любэ».
«Шаман так пишет, ему так нравится. Он талантливый парень. Это такое современное «Любэ». Я не фанат такой музыки, но он попал в свое время. Он выходит живьем и поет, старшему поколению нечего слушать сейчас», — высказался Ярушин.
По его мнению, исполнитель вовремя попал в аудиторию при помощи своей музыки. Ярушин убежден, что помимо таланта артисту должно повезти, чтобы «все срослось». Артист напомнил, что аналогичным образом обрел популярность благодаря съемкам в ситкоме «Универ».
Ранее SHAMAN ответил на вопрос о ценнике своих корпоративов.