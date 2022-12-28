Долина сообщила о своей опасной зависимости от лекарств

На днях Лариса Долина сообщила, что под конец года её здоровье подкосило. Артистка сообщила, что ощущает себя, словно выжатый лимон. Причиной этому является то, что Долина 2 года работала без выходных и без отпусков.
Такая нагрузка отразилась на общем состоянии артистки.
«Для меня очень важен сон, но с этим есть проблемы. Не получается спать столько часов, сколько надо для голоса и красоты».
Из-за бессоницы артистка стала принимать препараты, которые вызвали у неё зависимость.
Лариса Долина призналась, что решила отменить выступления, чтобы избавиться от препаратов, которые искусственно стимулировали у певицы сонливость.