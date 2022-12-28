В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
55 минут назад

Певица Лариса Долина сообщила о своей опасной зависимости от лекарств

runews24.ru

На днях Лариса Долина сообщила, что под конец года её здоровье подкосило. Артистка сообщила, что ощущает себя, словно выжатый лимон. Причиной этому является то, что Долина 2 года работала без выходных и без отпусков.

Долина сообщила о своей опасной зависимости от лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая нагрузка отразилась на общем состоянии артистки.

«Для меня очень важен сон, но с этим есть проблемы. Не получается спать столько часов, сколько надо для голоса и красоты».

Из-за бессоницы артистка стала принимать препараты, которые вызвали у неё зависимость.

Лариса Долина призналась, что решила отменить выступления, чтобы избавиться от препаратов, которые искусственно стимулировали у певицы сонливость.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители