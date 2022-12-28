Эксперт по недвижимости Арина Лац рассказала, что певица Алла Пугачева и её муж Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) сняли с продажи свой замок в деревне Грязь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«В начале весны этот замок был оценён экспертами в сумму от 1 до 10 миллиардов рублей: в стоимость входила земля, сам замок, учитывался внутренний дизайн дома. С тех пор многое изменилось.Теперь о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500–600 миллионов рублей», – рассказала Арина Лац.
Эксперт также добавила, что даже за цену в 500 миллионов рублей для замка вряд ли найдётся покупатель. Лац объясняет это специфическим дизайном самого замка, неохраняемой территорией и расположением в деревне без ресторанов, магазинов и другой привычной для элитных поселков инфраструктуры.
Впрочем, есть на этот счёт и другое мнение – ранее появилась информация, что Пугачёва всё-таки смогла найти покупателя для своего замка.