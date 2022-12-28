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13 минут назад

Брежневу и Меладзе заподозрили в переезде в Германию

Никита Бородкин

Певицу Веру Брежневу и продюсера Константина Меладзе заподозрили в переезде в Германию. Как сообщает «Слово и Дело», слухи поползли после того, как Константин появился на публике на концерте своего брата Валерия Меладзе в Берлине.

Выступление певца в Берлине состоялся 11 декабря. В один момент на сцену к Валерию вышел Константин. Их встретил полный зал, который в тот день восторженно слушал любимые хиты.

Новую волну слухов породили и публикации Брежневой. Недавно она рассказывала в социальных сетях, как проводит свободное время в столице Германии. Совпадение этих фактов натолкнуло фанатов на мысль, что супруги решили переехать из Италии в ФРГ.

Напомним, что ранее в Сети появились слухи о том, что Меладзе и Брежнева разошлись. Сами артисты напрямую не комментировали информацию, однако певица при общении с подписчиками в ноябре заявляла, что сейчас у нее «собирается из осколков разбитое сердце».

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