В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
23 минуты назад

Дженнифер Лопес рассказала о трудном детстве "под колючим одеялом"

Газета.Ru

Дженнифер Лопес поделилась подробностями своего трудного детства. Об этом она рассказала на сайте OnTheJLO.

Дженнифер Лопес рассказала о трудном детстве "под колючим одеялом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У нас не было тонны денег. Одной из самых утешительных вещей, которые у меня были в детстве, было очень колючее одеяло. Я знаю, это звучит безумно, но это одеяло было у меня с шести лет до подросткового возраста, и я так его любила. Оно было красным, оранжевым и белым. Когда я росла в Нью-Йорке, когда было холодно, было что-то такое успокаивающее в этом теплом одеяле на моей коже. Самое близкое, что мне удалось найти к этому одеялу, — это классические шерстяные одеяла Hermes, хотите верьте, хотите нет. Иногда Бен и дети смеются надо мной, потому что мне нравится ощущение зуда от шерсти на коже, но это напоминает мне о моем детстве", — рассказала Лопес.

Известно, что прибыль Дженнифер Лопес сейчас превышает 400 миллионов долларов.

16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Дженнифер четвертым. В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом.

Третьим мужем Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес высмеяли за рождественское фото в "платье секретарши".

Шоу-бизнес,Крис Джадд,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители