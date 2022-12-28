Дженнифер Лопес рассказала о трудном детстве "под колючим одеялом"

"У нас не было тонны денег. Одной из самых утешительных вещей, которые у меня были в детстве, было очень колючее одеяло. Я знаю, это звучит безумно, но это одеяло было у меня с шести лет до подросткового возраста, и я так его любила. Оно было красным, оранжевым и белым. Когда я росла в Нью-Йорке, когда было холодно, было что-то такое успокаивающее в этом теплом одеяле на моей коже. Самое близкое, что мне удалось найти к этому одеялу, — это классические шерстяные одеяла Hermes, хотите верьте, хотите нет. Иногда Бен и дети смеются надо мной, потому что мне нравится ощущение зуда от шерсти на коже, но это напоминает мне о моем детстве", — рассказала Лопес.