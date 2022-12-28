Дженнифер Лопес рассказала о трудном детстве "под колючим одеялом"

Дженнифер Лопес поделилась подробностями своего трудного детства. Об этом она рассказала на сайте OnTheJLO.
"У нас не было тонны денег. Одной из самых утешительных вещей, которые у меня были в детстве, было очень колючее одеяло. Я знаю, это звучит безумно, но это одеяло было у меня с шести лет до подросткового возраста, и я так его любила. Оно было красным, оранжевым и белым. Когда я росла в Нью-Йорке, когда было холодно, было что-то такое успокаивающее в этом теплом одеяле на моей коже. Самое близкое, что мне удалось найти к этому одеялу, — это классические шерстяные одеяла Hermes, хотите верьте, хотите нет. Иногда Бен и дети смеются надо мной, потому что мне нравится ощущение зуда от шерсти на коже, но это напоминает мне о моем детстве", — рассказала Лопес.
Известно, что прибыль Дженнифер Лопес сейчас превышает 400 миллионов долларов.
16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Дженнифер четвертым. В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом.
Третьим мужем Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес высмеяли за рождественское фото в "платье секретарши".