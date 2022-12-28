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21 минуту назад

Веру Брежневу и Константина Меладзе заподозрили в переезде в Германию

Слово и Дело

Певицу Веру Брежневу и продюсера Константина Меладзе заподозрили в переезде в Германию. На такие мысли поклонников подтолкнуло появление Меладзе на публике во время концерта его брата Валерия. Валерий Меладзе ранее дал концерт в Берлине.

Брежневу и Меладзе заподозрили в переезде в Германию
Фото:  prt scr youtube.com | Meladze Music prt scr youtube.com | Meladze Music

В какой-то момент он появился на сцене со своим братом. Их встретил полный зал, который в тот день восторженно слушал любимые хиты.

Кроме того Вера Брежнева ранее рассказывала в социальных сетях, как проводит время в столице Германии. Совпадение этих фактов натолкнуло на мысли, что супруги переезжают в страну из Италии.

Напомним, что ранее появились слухи о том, что Меладзе и Брежнева разошлись. При этом артисты пока никак не комментировали эти сообщения.

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