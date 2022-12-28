Анфиса Чехова призвала не называть в США борщ русским

Чехова сейчас находится в США. В социальных сетях она делится своими буднями, и на один из роликов попал ее разговор с подругой. Анфиса рассказала, что они собрались отведать борща, поэтому решили посетить русский магазин и приобрести там сало.
«Два дня просидели дома, не могли наговориться. Решили выйти в русский магазин за салом, поскольку завтра у нас борщ-пати», — заявила телеведущая.
При этом, когда подруга звезды назвала борщ российским, Анфиса Чехова сделала ей замечание.
«Скоро у нас будет борщ-пати, новогодняя вечеринка с борщом и русскими душевными друзьями», — сказала подруга Чеховой на видео.
«Сейчас принято говорить славянскими. Славянский борщ со славянскими друзьями. А то сейчас начнется!» — поправила ее Анфиса.
Вероятно, Анфиса Чехова таким образом попыталась оградить себя от выяснения отношений в комментариях к видео о национальности борща, что является регулярной темой споров между русскими и украинцами.