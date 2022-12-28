В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
14 минут назад

Анфиса Чехова призвала не называть в США борщ русским

Слово и Дело

Чехова сейчас находится в США. В социальных сетях она делится своими буднями, и на один из роликов попал ее разговор с подругой. Анфиса рассказала, что они собрались отведать борща, поэтому решили посетить русский магазин и приобрести там сало.

Анфиса Чехова призвала не называть в США борщ русским
Фото: wikipedia.org | Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков./CC BY-SA 3.0wikipedia.org | Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков./CC BY-SA 3.0

«Два дня просидели дома, не могли наговориться. Решили выйти в русский магазин за салом, поскольку завтра у нас борщ-пати», — заявила телеведущая.

При этом, когда подруга звезды назвала борщ российским, Анфиса Чехова сделала ей замечание.

«Скоро у нас будет борщ-пати, новогодняя вечеринка с борщом и русскими душевными друзьями», — сказала подруга Чеховой на видео.

«Сейчас принято говорить славянскими. Славянский борщ со славянскими друзьями. А то сейчас начнется!» — поправила ее Анфиса.

Вероятно, Анфиса Чехова таким образом попыталась оградить себя от выяснения отношений в комментариях к видео о национальности борща, что является регулярной темой споров между русскими и украинцами.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители