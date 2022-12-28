Рустам Солнцев заявил о проблемах в браке Агутина и Варум

«Досталось ей очень сильно от него. Во-первых, она устала от его измен… Не знаю, как этот человек… Наверное, силы у него есть… Потому что, ребята, когда ты так сильно бухаешь, откуда вообще силы сексом заниматься… Обычно так и бывает, например, такая пара была хорошая в Ростовской области, и дети у них были тоже – двое. Ну уже и сексом даже не занимались с женой. Муж по командировкам ездил. Одна только незадача, фамилия у него была Чикатило», – высказался Солнцев.