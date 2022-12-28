Рустам Солнцев заявил о проблемах в браке Агутина и Варум

Артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин опровергаютинформацию о своем разводе, однако представители российского шоу-бизнеса уверяют, что в отношениях этой пары все не так просто.
То, что Варум приходилось в браке с певцом терпеть измены – ни для кого не секрет. Однако Анжелика с возрастом стала иначе относиться к супружеской неверности.
Шоумен Рустам Солнцев уверен, что отношения звездной пары вскоре закончатся разводом, потому что идеальный на публике человек, каким пытается казаться Леонид Агутин, не всегда остается таким же вне камер.
«Досталось ей очень сильно от него. Во-первых, она устала от его измен… Не знаю, как этот человек… Наверное, силы у него есть… Потому что, ребята, когда ты так сильно бухаешь, откуда вообще силы сексом заниматься… Обычно так и бывает, например, такая пара была хорошая в Ростовской области, и дети у них были тоже – двое. Ну уже и сексом даже не занимались с женой. Муж по командировкам ездил. Одна только незадача, фамилия у него была Чикатило», – высказался Солнцев.
Варум и Агутин однажды уже были на грани развода. В 2011 году скандал с изменой мог разрушить их брак, однако супруги сохранили свои отношения. Артистка призналась, что после десятка лет совместной жизни меняются приоритеты, поэтому она решила простить мужа, без которого с трудом воспринимала свою жизнь.