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1 час назад

Данила Козловский отсудил 682 млн рублей за сериал "Карамора"

Газета.Ruиещё 1

Актер Данила Козловский подписал мировое соглашение с онлайн-кинотеатром START по делу о сериале «Карамора». Об этом сообщает StarHit.

Данила Козловский отсудил 682 млн рублей за сериал «Карамора»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам рассмотрения дела артист и его компания «ДК Интертеймент» отсудили у стримингового сервиса 682,5 млн рублей. Изначально Козловский требовал 128,1 млн рублей, поскольку START вовремя не выплатил сумму на финансирование производства сериала.

Процесс длился около полугода, за это время сумма неустойки выросла. В конечном итоге сервис задолжал компании Козловского 860 млн рублей, однако 177,5 млн рублей долга «обменяли» на возврат всех прав на «Карамору» создателям.

Шоу-бизнес,Данила Козловский,
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