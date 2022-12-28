Данила Козловский отсудил 682 млн рублей за сериал "Карамора"

Актер Данила Козловский подписал мировое соглашение с онлайн-кинотеатром START по делу о сериале «Карамора». Об этом сообщает StarHit.

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По итогам рассмотрения дела артист и его компания «ДК Интертеймент» отсудили у стримингового сервиса 682,5 млн рублей. Изначально Козловский требовал 128,1 млн рублей, поскольку START вовремя не выплатил сумму на финансирование производства сериала.