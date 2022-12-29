Бузова пожелала на Новый год нового мужчину

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова, сыгравшая роль Гали в фильме.