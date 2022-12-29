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4 минуты назад

Бузова пожелала на Новый год нового мужчину

Ura.Ruиещё 2

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова загадала, чтобы в следующем году у нее появился мужчина, с которым она бы почувствовала себя любимой и желанной. Передает корреспондент URA.RU c премьеры показа фильма телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы».

Бузова пожелала на Новый год нового мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова, сыгравшая роль Гали в фильме.

Перед премьерой певица также назвала рецепт, который поможет, по ее мнению, от всех проблем.

«Я всех поздравляю с Новым годом. Желаю прекрасного настроения. А если что-то пойдет не так, просто выключи мозг, включай Бузову, и тогда все будет отлично», — добавила актриса.

Другой актер «СамоИронии Судьбы», комик Тимур Батрутдинов, сыгравший роль Жени Лукашина, назвал Ольгу Бузовой своей идеальной парой.

«Мы вместе. Мы идеальная пара. То, что мы не женаты, ни о чем не говорит», — подчеркнул юморист.

Шоу-бизнес,Тимур Батрутдинов,Ольга Бузова,
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