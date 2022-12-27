Жена Игоря Николаева показала фигуру в облегающем платье

В кадре девушка предстала в вечернем платье с изящным вырезом и декольте. Подписчики остались довольны и оценили проведённую работу над собой – Юлия в последнее время активно борется с лишними килограммами. Очевидно, что в 2022 году Юлия смогла сбросить вес, но сколько конкретно килограммов ей удалось скинуть, девушка не раскрывает.