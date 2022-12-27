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12 минут назад

Жена Игоря Николаева показала фигуру в облегающем платье

Елена Прошина

Юлия Проскурякова, жена исполнителя Игоря Николаева, показала своё новое фото в вечернем платье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Жена Игоря Николаева показала фигуру в облегающем платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кадре девушка предстала в вечернем платье с изящным вырезом и декольте. Подписчики остались довольны и оценили проведённую работу над собой – Юлия в последнее время активно борется с лишними килограммами. Очевидно, что в 2022 году Юлия смогла сбросить вес, но сколько конкретно килограммов ей удалось скинуть, девушка не раскрывает.

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Помимо Проскуряковой на фото попал милый белый кролик – символ наступающего года.

«Надеюсь, что кролики принесут нам удачу в 2023-м году!», – подписала фото Юлия.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отдали свою дочь в обычную школу.

Шоу-бизнес,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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