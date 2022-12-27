Жена Игоря Николаева показала фигуру в облегающем платье

Юлия Проскурякова, жена исполнителя Игоря Николаева, показала своё новое фото в вечернем платье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В кадре девушка предстала в вечернем платье с изящным вырезом и декольте. Подписчики остались довольны и оценили проведённую работу над собой – Юлия в последнее время активно борется с лишними килограммами. Очевидно, что в 2022 году Юлия смогла сбросить вес, но сколько конкретно килограммов ей удалось скинуть, девушка не раскрывает.
Помимо Проскуряковой на фото попал милый белый кролик – символ наступающего года.
«Надеюсь, что кролики принесут нам удачу в 2023-м году!», – подписала фото Юлия.
Ранее стало известно, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отдали свою дочь в обычную школу.