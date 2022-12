Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года

Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) оказался на седьмой строчке, а shadowraze — на десятой. Первые три места заняли Кендрик Ламар, Канье Уэст и Juice WRLD. Также в десятку вошли Дрейк, Эминем, YoungBoy Never Broke Again, Tyler, the Creator и Future. Уточняется, что рейтинг был основан на количестве просмотров страниц.