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11 минут назад

Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года

Lenta.ruиещё 1

Два российских музыканта попали в топ-10 главных рэперов 2022 года по версии международного сайта Genius.

Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) оказался на седьмой строчке, а shadowraze — на десятой. Первые три места заняли Кендрик Ламар, Канье Уэст и Juice WRLD. Также в десятку вошли Дрейк, Эминем, YoungBoy Never Broke Again, Tyler, the Creator и Future. Уточняется, что рейтинг был основан на количестве просмотров страниц.

Ранее в декабре альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 самых популярных пластинок по версии портала Genius. Этот рейтинг тоже был составлен на основе количества просмотров страниц, на которых содержится информация об альбоме. Так, тексты песен из пластинки Оксимирона пользователи сети посмотрели более трех миллионов раз за год. С этим результатом российский исполнитель замкнул список.

«Окей, но на самом деле, это безумно. Спасибо, что так разбираете мои тексты. Я аж чуток о**** [офигел]», — прокомментировал свое попадание в рейтинг Оксимирон.

Наибольшее количество просмотров собрал сборник Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers — 15 миллионов запросов.

Шоу-бизнес,Кендрик Ламар,Мирон Федоров,Эминем,
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