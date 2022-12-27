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13 минут назад

Валерий Меладзе поднял цены на билеты в ОАЭ

Елена Прошина

Исполнитель Валерий Меладзе стал брать больше денег за билеты на свои выступления. Теперь, чтобы посетить концерт Меладзе в ОАЭ, придётся заплатить более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Царьград».

Валерий Меладзе поднял цены на билеты в ОАЭ
Фото: ТАССТАСС

В данный момент Валерий Меладзе практически на даёт концертов в России, выступая в Эмиратах и Германии. «Билет на концерт Меладзе в Эмиратах обойдется в 120 тысяч рублей», – заявил источник. Реакция фанатов исполнителя остаётся неизвестной, но свои концерты Меладзе отменять в данный момент не планирует.

Ранее стало известно, что братья Константин и Валерий Меладзе воссоединились на сцене в Берлине. Для них это стало первым появлением на публике за долгое время.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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