Валерий Меладзе поднял цены на билеты в ОАЭ

Исполнитель Валерий Меладзе стал брать больше денег за билеты на свои выступления. Теперь, чтобы посетить концерт Меладзе в ОАЭ, придётся заплатить более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Царьград».

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В данный момент Валерий Меладзе практически на даёт концертов в России, выступая в Эмиратах и Германии. «Билет на концерт Меладзе в Эмиратах обойдется в 120 тысяч рублей», – заявил источник. Реакция фанатов исполнителя остаётся неизвестной, но свои концерты Меладзе отменять в данный момент не планирует.