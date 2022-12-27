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18 минут назад

Вдова Александра Пономаренко получила от него письмо после смерти

WomanHit.ru

Юморист Александр Пономаренко умер 24 декабря от онкологического заболевания. Полтора года назад у звезды диагностировали рак желудка в четвертой стадии с осложнениями в виде метастазов в легких. Спустя два дня после кончины артиста похоронили на родине, в Новочеркарсске.

Вдова Пономаренко получила от него письмо после смерти
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

А сегодня супруга покойного юмориста Анна рассказала журналистам KP.ru, что получила от него открытку. По ее словам, Александр понимал, что он скоро уйдет из жизни, поэтому заранее отправил ей письмо с трогательными словами.

«Он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок мне заранее. Уже после его смерти мне пришел от него букет с открыткой. В открытке Саша написал, что он всегда будет рядом», — заявила вдова Пономаренко.

Стало известно о последних днях болеющего раком Александра Пономаренко

Напомним, у знаменитости осталось двое детей — дочь Любовь и сын Герман.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,
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