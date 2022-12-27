Пригожин призвал россиян радоваться «голубым огонькам»

Мне кажется, очень много разных качественных программ появилось. Кому не нравится «Огонек» на «России», смотрят на Первом. Кому не нравится на Первом, смотрят «Маску» на НТВ. Ассортимент-то большой. Смотрите праздник, радуйтесь, что он еще у нас есть. <...> Мы ситуацию поставили на такие рельсы, что все не так, мы не умеем радоваться каждому дню, за тех, кто создает нам это каждый день, кто создает эту возможность каждого дня, — сказал Пригожин.