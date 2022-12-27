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28 минут назад

Пригожин призвал россиян радоваться «голубым огонькам»

News.ru

Россияне должны радоваться показу «новогодних голубых огоньков» по телевизору, считает продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с URA.RU он заявил, что их могли отменить на фоне проведения военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ассортимент новогодних передач не уступает предыдущим годам и если кому-то не нравится одна программа — он может переключить на другую.

Пригожин призвал россиян радоваться «голубым огонькам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мне кажется, очень много разных качественных программ появилось. Кому не нравится «Огонек» на «России», смотрят на Первом. Кому не нравится на Первом, смотрят «Маску» на НТВ. Ассортимент-то большой. Смотрите праздник, радуйтесь, что он еще у нас есть. <...> Мы ситуацию поставили на такие рельсы, что все не так, мы не умеем радоваться каждому дню, за тех, кто создает нам это каждый день, кто создает эту возможность каждого дня, — сказал Пригожин.

По его мнению, если бы новогодние «голубые огоньки» были отменены, россияне бы стали возмущаться и требовали праздника.

Ранее заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев заявил, что российское телевидение обеспечит зрителей праздничным настроением в новогодние дни всеми доступными способами. По его словам, телевидение является важнейшим компонентом человеческой жизни, у которого существуют свои традиции и ритуалы. Он указал, что все вышеперечисленное нарушено не будет.

Шоу-бизнес,Александр Нечаев,Иосиф Пригожин,
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