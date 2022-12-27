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23 минуты назад

Россияне осудили Ивлева после слов о проститутках

Елена Прошина

В сети раскритиковали слова шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, который призвал легализовать в России проституцию. Об этом он заявил в интервью Анастасии Ивлеевой, пишет «Лента.ру».

Россияне осудили Ивлева после слов о проститутках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ивлев напомнил, что древнейшая профессия давно узаконена в Европе, а у работниц, которые регулярно сдают анализы, даже существуют профсоюзы. При этом он отметил, что сам не пользуется услугами проституток, однако относится к ним с уважением.

«Ну если жена дура, вечно голова у нее болит, понимаешь? Ну с ума же сойдешь, мозоли натрешь. Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?» - сказал Ивлев.

Слова шеф-повара раскритиковали в сети. Одни назвали Ивлева быдлом, другие предложили «влупить» ему, а кто-то припомнил ему развод после 23 лет брака.

«Мне кажется ему стоит глянуть в зеркало — и вопросы, почему у его жены болит голова, отпадут сами собой»; «А чего вы ждали от мужика, который свалил от жены с детьми к молодой девушке?», - написали комментаторы.

Некоторые предложили принять зеркальные меры в отношении мужчин и легализовать мужскую проституцию для жен, недовольных мужьями.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Константин Ивлев,
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