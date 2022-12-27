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8 минут назад

Собчак показала новогоднюю елку в своем новом доме

Мослента

Елку и новогодний декор в своем новом доме показала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Соответствующую видеозапись она опубликовала в личном Telegram-канале.

«К праздникам готова», — подписала видео знаменитость.

На кадрах запечатлена украшенная к Новому году гостиная. В помещении стоит длинный стол, сервированный на 11 персон. Елка возле окна декорирована шишками и гирляндами, которые мерцают множеством мелких теплых огоньков. Других украшений на дереве нет.

Собчак описала свой новый дом тремя словами

«Очень красиво. И украшения не пестрые. То, что надо», «Что-то волшебное», «Ксения, испытываю радость и гордость, что вы создали дом мечты, да еще и к празднику», «Все со вкусом у вас. Действительно услада для глаз», «Елка шикарная, в этом году это тренд — без игрушек», «Как в сказке! Обворожительный уют», «Отменный вкус», — написали в комментариях подписчики.

Ранее Собчак описала свой новый дом тремя словами. Она заявила, что при разработке дизайн-проекта особняка изучила множество идей.

Шоу-бизнес,Видео,Елка,Ксения Собчак,
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