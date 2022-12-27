Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Певица Алла Пугачева работает на западные спецслужбы. Такое заявление в эфире программы «Место встречи» сделал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он также назвал и другие имена российских знаменитостей, сотрудничающих со спецслужбами. Бородин упомянул рэп-исполнителя Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и видеоблогера Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов).
«Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы», — сказал он.
Бородин подчеркнул, что ждет официальных документов, в которых будет доказана «связь Пугачевой» с западными странами.
«Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так», — заявил Бородин.
Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачева покинула Россию и переехала жить в Израиль. В сентябре этого года она вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы. В середине декабря российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию певицы из-за банкротства.