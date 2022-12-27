Нагиев рассказал о планах на жизнь

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев спустя семь месяцев поделился с подписчиками новым видео. В нем артист рассказал о планах на жизнь.

Фото: слово и дело слово и дело

Для того, чтобы поделиться с фанатами своими мыслями, телеведущий выбрал грустную композицию, которая придала ролику немного депрессивный настрой. Нагиев заявил, что хочет пожить и поработать.

Актер также поднял философский вопрос и выразил печаль о безвозвратно уходящем времени. В заключение он поздравил поклонников с Новым годом и признался в любви к ним.