В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Бузова ответила на вопрос о получении ролей «через постель»

Никита Бородкин

Певица Ольга Бузова заявила, что принимает участие во многочисленных проектах исключительно благодаря своему таланту. В беседе с Prozvezd.info она заявила, что ни одну роль в своей жизни она не получила через постель.

Бузова ответила на вопрос о получении ролей «через постель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бузова подчеркнула, что ее путь к успеху был на всеобщем обозрении, а если бы в ее карьере присутствовала «постель», то об этом бы сразу все узнали. Певица также добавила, что «готова на многое» ради хорошей роли, в том числе на дискомфорт.

Бузова сообщила о личном знакомстве с Песковым

«Сегодня, например, я готова не дышать, чтобы мое платье не спадало. Чтобы корсет сидел, как нужно, мне приходится напрягаться», — заявила певица.

Знаменитость также подчеркнула, что уже привыкла к испытаниям и согласно преодолевать их ради дальнейших успехов в своей творческой карьере.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители