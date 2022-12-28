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6 минут назад

Внучка Чаплина поддержала россиян в конфликте с Западом: «Устала, что русские — плохие»

WomanHit.ruиещё 2

Звезда надеется, что уже скоро эта идеологическая война закончится

Внучка Чаплина поддержала россиян в конфликте с Западом
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Испано-британская актриса, звезда фильмов «Шерлок», «Игра престолов», «Аватар 2», внучка актера Чарли Чаплина Уна Кастилья Чаплин надеется, что идеологическая война между Западом и Россией скоро закончится. Об этом артистка заявила газете The Independent.

«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже слов не нахожу. Может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым мы могли бы работать?» — высказалась Уна о новом сериале, в котором фигурирует русский шпион.

Также Чаплин рассказала, что режиссеры и продюсеры кинокартины вообще не думали о «русском» следе в сценарии. И добавили «русских» злодеев уже после начала специальной военной операции.

Шоу-бизнес,Чарли Чаплин,
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