Внучка Чаплина поддержала россиян в конфликте с Западом

Звезда надеется, что уже скоро эта идеологическая война закончится
Испано-британская актриса, звезда фильмов «Шерлок», «Игра престолов», «Аватар 2», внучка актера Чарли Чаплина Уна Кастилья Чаплин надеется, что идеологическая война между Западом и Россией скоро закончится. Об этом артистка заявила газете The Independent.
«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже слов не нахожу. Может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым мы могли бы работать?» — высказалась Уна о новом сериале, в котором фигурирует русский шпион.
Также Чаплин рассказала, что режиссеры и продюсеры кинокартины вообще не думали о «русском» следе в сценарии. И добавили «русских» злодеев уже после начала специальной военной операции.